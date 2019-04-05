Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РоссииURA.Ru 01:36

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году. Причинами стали еще не введенные санкции и снижение мировых цен на нефть, сообщается в опубликованном банком «Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии».
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Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

РБК01:13

ВБ снизил прогноз роста ВВП Азербайджана на этот год

Финмаркет06:38

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

RT на русском04:48

Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Газета.Ru03:38

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,7% в 2019 году

ТАСС07:34

Подешевевшая нефть ухудшила российский прогноз

Коммерсантъ00:13

Всемирный банк снизил прогноз роста российского ВВП в 2019 году

Интерфакс00:13
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Политика

Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики

Обновлено в 06:40
Политика

Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Общество

Twitter оштрафовали на три тысячи рублей

Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика

Замминистра финансов США стал президентом Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпасс стал президентом Всемирного банка.
Обновлено в 13:36
Гаджеты

Представлена камера Panasonic Lumix DC-G95 системы Micro Four Thirds

Компания Panasonic представила камеру Lumix DC-G95, которая на некоторых рынках будет носить обозначение G90.
Обновлено в 06:57
Культура

СМИ назвали диагноз ведущего НТВ Андрея Норкина

Ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на жену журналиста.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Суд арестовал активиста «АгитРоссии» на 9 суток за «надгробие» Путину

Октябрьский районный суд арестовал на 9 суток активиста "АгитРоссия" Андрея Жексимбаева за установку "надгробия" президенту Владимиру Путину у Исаакиевского собора.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
Обновлено в 07:27
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи

Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Игры

Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне

Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
Обновлено в 11:58
Технологии

Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США

Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика

В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Экономика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

В бундестаге предложили распустить НАТО

НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Лолита впервые отреагировала на свадьбу Цекало с американской актрисой

Обновлено в 13:45
Политика

Вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР обсуждается в СБ ООН

Вопрос о смягчении ограничительных мер в отношении КНДР в настоящий момент обсуждается в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 13:06
Авто

В России открыт приём заказов на Tesla Model Y

Обновлено в 07:43
Политика

Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика

Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400

Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
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