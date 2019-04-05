Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РоссииURA.Ru 01:36
Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году. Причинами стали еще не введенные санкции и снижение мировых цен на нефть, сообщается в опубликованном банком «Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии».
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Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублей
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика
Замминистра финансов США стал президентом Всемирного банка
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпасс стал президентом Всемирного банка.
Обновлено в 13:36
Гаджеты
Представлена камера Panasonic Lumix DC-G95 системы Micro Four Thirds
Компания Panasonic представила камеру Lumix DC-G95, которая на некоторых рынках будет носить обозначение G90.
Обновлено в 06:57
Культура
СМИ назвали диагноз ведущего НТВ Андрея Норкина
Ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на жену журналиста.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд арестовал активиста «АгитРоссии» на 9 суток за «надгробие» Путину
Октябрьский районный суд арестовал на 9 суток активиста "АгитРоссия" Андрея Жексимбаева за установку "надгробия" президенту Владимиру Путину у Исаакиевского собора.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
Обновлено в 07:27
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Игры
Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне
Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
Обновлено в 11:58
Технологии
Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США
Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика
В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР обсуждается в СБ ООН
Вопрос о смягчении ограничительных мер в отношении КНДР в настоящий момент обсуждается в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 13:06
Авто
В России открыт приём заказов на Tesla Model Y
Обновлено в 07:43
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика
Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400
Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
Обновлено в 12:45