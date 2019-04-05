Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РоссииURA.Ru 01:36
Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году. Причинами стали еще не введенные санкции и снижение мировых цен на нефть, сообщается в опубликованном банком «Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии».
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Транспорт
Новые остановки организуют на время закрытия участка фиолетовой ветки
18 маршрутов наземного транспорта станут бесплатными на время закрытия участка фиолетовой ветки метро Для строительства Некрасовской линии: с 6 по 10 апреля включительно не будет работать участок фиолетовой ветки метро Участок фиолетовой ветки не будет работать в связи со строительством Некрасовской линии.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Зеленский опубликовал результаты теста на наркотики
Кандидат в президенты Украины, актер и шоумен Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 11:03
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Транспорт
Городской транспорт Новочебоксарска несет убытки из-за пригородных маршруток
Директор новочебоксарской фирмы-перевозчика «Автолайн» Владимир Ладин рассказал, как межмуниципальные маршруты влияют на городские.
Обновлено в 13:36
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Москва выиграла спор с Киевом во Всемирной торговой организации (ВТО), который касался ограничения транзита украинских товаров по территории РФ.
Обновлено в 08:30
Религия
Додон пригласил патриарха Кирилла посетить Молдавию
Пригласил патриарха посетить нашу страну и выразил надежду на то, что его визит состоится в ближайшее время, до конца текущего года, — написал в Facebook молдавский лидер, который находится в Москве с рабочей поездкой.
Обновлено в 12:53
Политика
В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуаидо
Обновлено 03 апреля в 22:23
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Хоккей
Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»
Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Футбол
Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ
«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 16:51
Происшествия
Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде
Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
Обновлено в 16:02
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Космос
Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу
Обновлено в 11:59
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика
США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы
Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области
В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
В Латвии сочли, что Ушаков стал угрозой для демократии Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия
Во Владивостоке горит склад стройматериалов
Обновлено в 10:53
Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено в 17:09