Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РоссииURA.Ru 01:36

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году. Причинами стали еще не введенные санкции и снижение мировых цен на нефть, сообщается в опубликованном банком «Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии».
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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,7% в 2019 году

ТАСС07:34

Всемирный банк снизил прогноз роста российского ВВП в 2019 году

Интерфакс00:13

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

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Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Газета.Ru03:38

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

РБК01:13

Подешевевшая нефть ухудшила российский прогноз

Коммерсантъ00:13

ВБ снизил прогноз роста ВВП Азербайджана на этот год

Финмаркет06:38
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Транспорт

Новые остановки организуют на время закрытия участка фиолетовой ветки

18 маршрутов наземного транспорта станут бесплатными на время закрытия участка фиолетовой ветки метро Для строительства Некрасовской линии: с 6 по 10 апреля включительно не будет работать участок фиолетовой ветки метро Участок фиолетовой ветки не будет работать в связи со строительством Некрасовской линии.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Зеленский опубликовал результаты теста на наркотики

Кандидат в президенты Украины, актер и шоумен Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 11:03
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Транспорт

Городской транспорт Новочебоксарска несет убытки из-за пригородных маршруток

Директор новочебоксарской фирмы-перевозчика «Автолайн» Владимир Ладин рассказал, как межмуниципальные маршруты влияют на городские.
Обновлено в 13:36
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Москва выиграла спор с Киевом во Всемирной торговой организации (ВТО), который касался ограничения транзита украинских товаров по территории РФ.
Обновлено в 08:30
Религия

Додон пригласил патриарха Кирилла посетить Молдавию

Пригласил патриарха посетить нашу страну и выразил надежду на то, что его визит состоится в ближайшее время, до конца текущего года, — написал в Facebook молдавский лидер, который находится в Москве с рабочей поездкой.
Обновлено в 12:53
Политика

В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуаидо

Обновлено 03 апреля в 22:23
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Хоккей

Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»

Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Обновлено в 13:43
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Футбол

Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 16:51
Происшествия

Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде

Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
Обновлено в 16:02
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Космос

Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу

Обновлено в 11:59
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика

США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области

В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика

Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

В Латвии сочли, что Ушаков стал угрозой для демократии Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия

Во Владивостоке горит склад стройматериалов

Обновлено в 10:53
Футбол

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено в 17:09
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