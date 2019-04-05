Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РоссииРБК 01:13
Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5 до 1,4%, сообщается в отчете на сайте организации. Причиной снижения стали низкие мировые цены на нефть, при этом среднесрочный прогноз остается сдержанным.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Мадриде
Обновлено в 10:22
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Интернет
Google Assistant получил крупное обновление
Команда разработчиков Google объявила о выпуске крупного обновления и расширения функциональных возможностей цифрового помощника Assistant, доступного для мобильных платформ Android и iOS.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»
Обновлено в 08:19
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей
Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали близким полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:34
Происшествия
СМИ: бывшие сотрудники госбезопасности Сербии получили по 30 лет за убийство журналиста
По данным РТС, "экс-глава СДБ Радомир Маркович и бывший начальник белградского управления СДБ Милан Радонич получили по 30 лет лишения свободы, сотрудник резервного состава СДБ Мирослав Курак и оперативник Ратко Ромич приговорены к 20 годам тюремного заключения каждый".
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Космос
Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу
Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
Обновлено в 05:36
Политика
Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье
Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Запашный предложил Минздраву альтернативу блокировке антипрививочных сайтов
Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 08:55
Авто
Госдума отменила транспортный налог на эти автомобили
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об отмене транспортного налога для некоторых автомобилей, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года.
Обновлено в 10:35
Политика
Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского
17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского.
Обновлено в 08:21
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Авто
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Происшествия
На стройплощадке у станции метро «Проспект Славы» упал автокран
Днём в пятницу, 5 апреля, опрокинулся кран, участвовавший в возведении пешеходного перехода у строящейся станции метро «Проспект Славы».
Обновлено в 09:45
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14