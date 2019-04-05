Экономика
Всемирный банк понизил свой прогноз по росту ВВП РоссииПолит.ру вчера в 03:29
Всемирный банк снизил прогноз по рост у ВВП в России в 2019 году с 1,5% до 1,4% из-за падения мировых цен на нефть. Доклад опубликован на сайте организации.
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Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено вчера в 09:52
Авто
«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения
Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено вчера в 06:27
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено вчера в 13:09
Единоборства
Дзюба с нетерпением ждет следующего боя Волкова
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено 04 апреля в 18:50
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Наука
Названо количество отжиманий, которое полезно для сердца и сосудов
Ученые Гарварда вычислили количество отжиманий, которое позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи
Обновлено в 01:59
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено 04 апреля в 04:59
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:03
Недвижимость
Семьи с детьми получат право брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
В настоящее время льготная ипотека по субсидируемой ставке 6% годовых действует лишь на три, пять и восемь лет.
Обновлено вчера в 07:46
Транспорт
СМИ: в КНР представили первую путевую машину на магнитной подушке
Первая путевая машина китайского производства для осмотра низко- и среднескоростных железнодорожных линий для поездов на магнитной подушке (маглев) была представлена в промышленном парке Китайской корпорации железнодорожно-строительного тяжелого машиностроения (CRCHI) в провинции Хунань (Центральный Китай).
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено вчера в 07:03
Авто
Эксперты назвали 5 привычек водителя, продлевающих жизнь автомобиля
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка
Фанаты «Альянса» смогли увидеть клип на культовую песню спустя 32 года
Олег Парастаев, клавишник группы «Альянс», на своем YouTube-канале выложил клип на песню «На заре».
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
В Германии призывают распустить НАТО
НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:23