Экономика

Всемирный банк понизил свой прогноз по росту ВВП РоссииПолит.ру вчера в 03:29

Всемирный банк снизил прогноз по рост у ВВП в России в 2019 году с 1,5% до 1,4% из-за падения мировых цен на нефть. Доклад опубликован на сайте организации.
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Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
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Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас

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Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
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Обновлено вчера в 05:07
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Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
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Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
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Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

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