Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РоссииURA.Ru вчера в 01:36
Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году. Причинами стали еще не введенные санкции и снижение мировых цен на нефть, сообщается в опубликованном банком «Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии».
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Экономика
Сбербанк ограничил приём пятитысячных купюр в банкоматах
ИА "Ореанда-Новости" Сбербанк России и Москоский Кредитный Банк ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах по причине вброса фальшивых банкнот соответствующего номинала.
Обновлено вчера в 14:52
Религия
Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения
7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом
Обновлено вчера в 11:51
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Авто
Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35 4Matic.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТО
В Минэкономразвития России надеются, что исход спора с Украиной может помочь Москве и в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия.
Обновлено в 00:01
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Божена Рынска разместила фото из личного архива с Игорем Малашенко
Исполняется 40 дней с того момента, как её любимый муж Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 08:34
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Нил Ушаков заявил, что в суде оспорит свою отставку с поста мэра Риги
Уволенный министром среды и регионального развития "русский" мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в суде спорит свою отставку с поста мэра Риги.
Обновлено вчера в 03:06
Музыка
Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
В Польше поезд врезался в машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. ЧП произошло в городе Пущиково.
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено 04 апреля в 04:59
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги
В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
Армия Хафтара понесла потери после взятия аэропорта в Ливии
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24