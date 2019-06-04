Всемирный банк связал размер государства с уровнем коррупцииНТВ 03:48

Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей.

с чего всё началось

Власти крупных и густонаселенных государств больше предрасположены к коррупции. К такому выводу пришли специалисты Всемирного банка.

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