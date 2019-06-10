Экономика
Всемирный банк сообщил об ожидаемом снижении бедности в РоссииOnline47.ru 00:08
Специалисты добавили, что темпы снижения уровня бедности будут умеренными и добавили, что социальная уязвимость граждан останется на высоком уровне из-за отсутствия официальной занятости у значительной части граждан РФ.
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Исполнение национальных проектов ускорит экономический рост России лишь после 2021 г
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