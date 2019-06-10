Экономика

Всемирный банк сообщил об ожидаемом снижении бедности в РоссииOnline47.ru 00:08

Специалисты добавили, что темпы снижения уровня бедности будут умеренными и добавили, что социальная уязвимость граждан останется на высоком уровне из-за отсутствия официальной занятости у значительной части граждан РФ.
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Всемирный банк сообщил об ожидаемом снижении бедности в России

Online47.ru00:08

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Эхо Москвывчера в 21:04

Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ

Газета.Ruвчера в 18:42

Всемирный банк подготовил «Доклад об экономике России»

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России предрекли снижение бедности

Lenta.ruвчера в 17:58
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В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
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ИА «Ореанда-Новости» В Сочи открылся 30-ый юбилейный фестиваль «Кинотавр».
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Короткий тест на память: откуда взялась 13-я модель ВАЗа?

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Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ

В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
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Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".
Обновлено вчера в 14:05
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В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Общество

На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей

Обновлено вчера в 20:14
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено 08 июня в 15:20
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Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу

Обновлено вчера в 10:00
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В центре Уфы произошла стрельба

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Происшествия

Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
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Происшествия

Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии

Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
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Игры

E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

Microsoft в рамках презентации на E3 2019 наконец-таки анонсировала новую игру от From Software под названием Elden Ring.
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Карболка и махорка Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде.
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Касаткина опустилась на восемь позиций в рейтинге WTA

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая опустилась на восемь строчек и заняла 29-е место.
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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В Аджмане 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления.
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Корреспондента Пятого канала предположительно не пустили в Молдавию

С корреспондента Пятого канала Дмитрием Зименкиным пропала связь, когда он прибыл в Молдавию.
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По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.
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Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
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