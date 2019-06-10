Финансы
Всемирный банк сообщил об ожидаемом снижении бедности в РоссииOnline47.ru 00:08
Специалисты добавили, что темпы снижения уровня бедности будут умеренными и добавили, что социальная уязвимость граждан останется на высоком уровне из-за отсутствия официальной занятости у значительной части граждан РФ.
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Исполнение национальных проектов ускорит экономический рост России лишь после 2021 г
Эхо Москвывчера в 21:04
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Обновлено вчера в 14:31
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Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает "РИА Новости".
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