Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 годуКоммерсантъ вчера в 22:27

Всемирный банк сообщает, что в прошлом году объем денежных переводов в мире был рекордно высоким. Отчет о миграции и развитии приводит данные о финансовых потоках в страны с низким, средним и высоким уровнем достатка.

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

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