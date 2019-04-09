Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 годуКоммерсантъ вчера в 22:27

Всемирный банк сообщает, что в прошлом году объем денежных переводов в мире был рекордно высоким. Отчет о миграции и развитии приводит данные о финансовых потоках в страны с низким, средним и высоким уровнем достатка.
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Всемирный банк сообщил о рекордных переводах средств мигрантов

Телеканал 360°вчера в 21:00

Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами

Газета.Ru00:21

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Коммерсантъвчера в 22:27

Всемирный банк зафиксировал рекордный объём перевода денег мигрантами

Эхо Москвы02:32

Денежные переводы трудовых мигрантов выросли почти на 10%

Полит.рувчера в 19:56

Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств

РБКвчера в 18:04

Всемирный банк: трудовые мигранты в 2018 году перевели рекордные суммы денег на родину

ТАССвчера в 17:07
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Политика

«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры

В «Роскосмосе» утверждают, что в конце 2018 года на предприятиях ракетно-космической промышленности уже приняли «исчерпывающие меры для наведения порядка», а «по ряду подобных фактов, выявленных внутренними проверками», глава корпорации Дмитрий Рогозин лично проинформировал президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:36
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело

Обновлено вчера в 15:44
Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Обновлено вчера в 07:31
Авто

В УАЗе рассказали об оригинальном «растянутом» пикапе

Ульяновский автозавод напомнил читателям своей группы «ВКонтакте» об уникальной версии внедорожника УАЗ-31514 («козлик»), созданной в 1994 году братьями Александром и Михаилом Лариными на первом частном автозаводе России.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
Гаджеты

Смартфон-флагман OnePlus 7 показался в защитных чехлах

Сетевые источники обнародовали качественные рендеры флагманского смартфона OnePlus 7 в различных защитных чехлах: изображения дают представление о внешнем виде аппарата.
Обновлено в 01:52
Экономика

Минпромторг предложил включить Великий Новгород в систему tax free

Российское министерство промышленности и торговли предложило внести поправки в правительственное постановление о перечне регионов, где разрешено использовать систему возврата НДС — tax free.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

AP: в Триполи в ходе столкновений погибли более 50 человек

Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Суд оставил без изменения приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину

Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Путешествия

Россиян выгнали из самолёта в Испании из-за ветрянки у детей

Семья туристов из Татарстана не смогла покинут Испанию на самолёте из-за ветрянки у детей. Россияне возвращались домой с острова Тенерифе.
Обновлено в 00:19
Политика

Кого поддержит электорат Тимошенко и Бойко во втором туре

Среди избирателей лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который занял пятое место в первом туре, 35% готовы поддержать Зеленского, а Порошенко – 2%.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди

Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки

В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.
Обновлено в 01:51
Общество

Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде

Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие

Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску

Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.
Обновлено в 02:39
Транспорт

«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок

Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

В России завершили изготовление второго комплекта С-400 для Китая

Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом

Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.
Обновлено в 02:48
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

В Новосибирске на автобус упала бетонная плита

Внутри автобуса находились пассажиры; одного человека увезли на скорой помощи.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Хилькевич учит дочь матерным песням

Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни. Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Паздников предлагал разделить Минтер Забайкалья на четыре части

Глава Минтерразвития Забайкальского края Виктор Паздников поделился своим виденьем, как должно быть реорганизовано его ведомство.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Прокуратура начала проверку обрушения кровли на заводе в Дзержинске

Прокуратура города Дзержинска Нижегородской области начала проверку по факту обрушения кровли в цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш", в результате которого погиб человек.
Обновлено в 02:49
Политика

Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членом

"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
Обновлено в 01:53
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