Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 годуКоммерсантъ вчера в 22:27
Всемирный банк сообщает, что в прошлом году объем денежных переводов в мире был рекордно высоким. Отчет о миграции и развитии приводит данные о финансовых потоках в страны с низким, средним и высоким уровнем достатка.
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Политика
«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры
В «Роскосмосе» утверждают, что в конце 2018 года на предприятиях ракетно-космической промышленности уже приняли «исчерпывающие меры для наведения порядка», а «по ряду подобных фактов, выявленных внутренними проверками», глава корпорации Дмитрий Рогозин лично проинформировал президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:36
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
Обновлено вчера в 15:44
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено вчера в 07:31
Авто
В УАЗе рассказали об оригинальном «растянутом» пикапе
Ульяновский автозавод напомнил читателям своей группы «ВКонтакте» об уникальной версии внедорожника УАЗ-31514 («козлик»), созданной в 1994 году братьями Александром и Михаилом Лариными на первом частном автозаводе России.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Гаджеты
Смартфон-флагман OnePlus 7 показался в защитных чехлах
Сетевые источники обнародовали качественные рендеры флагманского смартфона OnePlus 7 в различных защитных чехлах: изображения дают представление о внешнем виде аппарата.
Обновлено в 01:52
Экономика
Минпромторг предложил включить Великий Новгород в систему tax free
Российское министерство промышленности и торговли предложило внести поправки в правительственное постановление о перечне регионов, где разрешено использовать систему возврата НДС — tax free.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
AP: в Триполи в ходе столкновений погибли более 50 человек
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Путешествия
Россиян выгнали из самолёта в Испании из-за ветрянки у детей
Семья туристов из Татарстана не смогла покинут Испанию на самолёте из-за ветрянки у детей. Россияне возвращались домой с острова Тенерифе.
Обновлено в 00:19
Политика
Кого поддержит электорат Тимошенко и Бойко во втором туре
Среди избирателей лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который занял пятое место в первом туре, 35% готовы поддержать Зеленского, а Порошенко – 2%.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди
Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.
Обновлено в 01:51
Общество
Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску
Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.
Обновлено в 02:39
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие
В России завершили изготовление второго комплекта С-400 для Китая
Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом
Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.
Обновлено в 02:48
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Новосибирске на автобус упала бетонная плита
Внутри автобуса находились пассажиры; одного человека увезли на скорой помощи.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Хилькевич учит дочь матерным песням
Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни. Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Паздников предлагал разделить Минтер Забайкалья на четыре части
Глава Минтерразвития Забайкальского края Виктор Паздников поделился своим виденьем, как должно быть реорганизовано его ведомство.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Прокуратура начала проверку обрушения кровли на заводе в Дзержинске
Прокуратура города Дзержинска Нижегородской области начала проверку по факту обрушения кровли в цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш", в результате которого погиб человек.
Обновлено в 02:49
Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членом
"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
Обновлено в 01:53