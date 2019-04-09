Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 годуКоммерсантъ вчера в 22:27

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом. Глобальные денежные переводы, включая потоки в страны с высоким доходом, достигли $689 млрд. В 2017 году эта цифра составляла $633 млрд.
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Всемирный банк зафиксировал рекордный объём перевода денег мигрантами

Эхо Москвы02:32

Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами

Газета.Ru00:21

Всемирный банк зафиксировал рекордный объём перевода денег мигрантами

Говорит Москва00:28

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Коммерсантъвчера в 22:27

Всемирный банк сообщил о рекордных переводах средств мигрантов

Телеканал 360°вчера в 21:00

Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств

РБКвчера в 18:04

Всемирный банк: трудовые мигранты в 2018 году перевели рекордные суммы денег на родину

ТАССвчера в 17:07

Гастарбайтеры в России держат на плаву Среднюю Азию

Вести.UZ03:09
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Политика

Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике.
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Общество

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Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
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Кино

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Обновлено вчера в 08:31
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В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

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Театры

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Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
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Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

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Обновлено в 05:20
Общество

В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста

Обновлено вчера в 08:08
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В Краснодаре в домах активистов проходят обыски

Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).
Обновлено в 03:11
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.
Обновлено в 04:30
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Экономика

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Общество

Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах

В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Спорт

Адвокат Кокорина: следствию сыграло на руку, что камеры в кафе не писали звук

Обновлено в 05:42
Происшествия

Прокурор попросил 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже

Государственное обвинение попросило Мосгорсуд приговорить к 14 годам колонии строгого режима подданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в РФ в шпионаже, сообщила "Интерфаксу" прокурор Милана Дигаева, поддерживающая обвинение.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
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В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски

Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Происшествия

На автобус с пассажирами в Новосибирске упала бетонная плита

Бетонная плита с длинномера упала на пассажирский автобус, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть, сообщает паблик «АСТ-54».
Обновлено в 00:51
Происшествия

Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных

В результате взрыва один военный погиб на месте.
Обновлено в 05:04
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