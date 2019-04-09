Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 годуКоммерсантъ вчера в 22:27

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом. Глобальные денежные переводы, включая потоки в страны с высоким доходом, достигли $689 млрд. В 2017 году эта цифра составляла $633 млрд.

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Технологии Kaspersky Lab обнаружил теневой рынок цифровых личностей "Лаборатория Касперского" обнаружила черный рынок цифровых данных пользователей, включая платежные реквизиты, рассказал старший антивирусный эксперт компании Сергей Ложкин на Security Analyst Summit 2019.

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