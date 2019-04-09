Финансы
Мигранты всего мира перевели рекордное количество денежных средствКрасная весна 04:10
Согласно докладу, в 2018 году рост объема переводов в страны с низким и средним уровнем дохода населения составил 9,6%, достигнув величины в 529 млрд долларов США. Лидерами-получателями денежных переводов стала Индия — 79 млрд долларов, затем Китай — 67 млрд долларов и Мексика — 36 млрд долларов.
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Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве
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Экономика
В России предложили ввести катастрофические бонды
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
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Политика
Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Интернет
Microsoft начала тестирование браузера Edge на основе Chromium
Браузер Microsoft Edge на движке Chromium стал доступен на Windows 10.
Обновлено в 02:45
Авто
Mercedes-AMG представил еще один «подогретый» седан – CLA 35
Mercedes-AMG CLA 35 оснащается тем же самым мотором, что и прочие представители самого доступного семейства от AMG – двухлитровым турбированным агрегатом, развивающим 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 06:09
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Москве девушка умерла в ванной из-за смартфона
Обновлено в 06:26
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини
Свой 61-й день рождения Елена Кондулайнен встречает в Доминиканской республике.
Обновлено в 05:30
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В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Экономика
В Госдуму внесли проект о запрете микрокредитов под залог жилья
Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.
Обновлено в 07:28
Экономика
«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 03:34
Авто
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Согласно статистике страховой компании «Согласие» за 2018 год, на исследование которой ссылается агентство «Москва», самыми аварийными брендами в столице являются Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar.
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Криминального авторитета Таро освободили из колонии
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Политика
В Казахстане назначили досрочные президентские выборы
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Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Обновлено в 05:53
Кино
Данелию проводили в последний путь овациями
Народного артиста СССР, режиссера Георгия Данелию проводили в последний путь аплодисментами, сообщает RT.
Обновлено в 07:17