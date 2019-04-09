Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 годуКоммерсантъ вчера в 22:27
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом. Глобальные денежные переводы, включая потоки в страны с высоким доходом, достигли $689 млрд. В 2017 году эта цифра составляла $633 млрд.
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