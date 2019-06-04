Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РоссииРИА Новости 18:40

с чего всё началось

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно докладу, в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Происшествия В США экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе Ушедший в отставку полицейский Скот Петерсон, охранявший школу во Флориде, где 14 февраля 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек, был задержан по обвинению в бездействии во время инцидента, сообщил департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).

Армия и оружие РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард» Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Политика Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.

Политика Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".

Наука Ученые выявили связь между временем приема пищи и циркадными ритмами В рамках исследования ученым удалось выявить наличие связи между приемом пищи и циркадными ритмами человека.

Авто Обновлённый пикап Nissan Navara станет мощнее Компания Nissan представила обновленный пикап Navara 2020 модельного года.

Происшествия В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75% Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Общество Роспотребнадзор назвал продукты, которых не хватает в рационе россиян По данным в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году» 100% россиян недоедают до нормы картофеля и молочных продуктов.

Происшествия Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.

Происшествия На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Политика Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II Именно во время тоста Трамп по незнанию нарушил строгий дворцовый протокол.

Авто Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.