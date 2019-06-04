Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииГазета.Ru 20:32

с чего всё началось

Доклад "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" размещен на сайте организации. Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.

Авто Обновлённый пикап Nissan Navara станет мощнее Компания Nissan представила обновленный пикап Navara 2020 модельного года.

Политика На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».

Политика РФ и США запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями Отмечается, что в Госдепе США Томпсон занимается вопросами контроля над вооружениями и проблемами международной безопасности.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Авто Seat показал свой первый серийный электромобиль Компания Seat презентовала свою первую серийную модель с полностью электрической силовой установкой — свежую версию маленького хэтчбека Mii.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Происшествия В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Экономика Насколько бедны американцы? Политики и многие журналисты цитируют его, заявляя, что 40% американцев не смогут оплатить счет в $400, если сломается машина или потребуется провести срочный ремонт водонагревателя.

Политика Трамп нарушил протокол во время банкета в Букингемском дворце Банкет открылся речью королевы Елизаветы II: в ней она вспомнила о своем первом официальном визите в США, куда ее пригласил президент Дуайт Эйзенхауэр, и напомнила собравшимся о тесных связях между США и Великобританией.

Армия и оружие В Чечне отреагировали на обстрел мечети в Донецке украинскими военными В 7.30 со стороны поселка Песок минометному обстрелу подверглась Донецкая мечеть, внутри которой молились около 70 человек, а во дворе находились дети.

Происшествия Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.

Здоровье Названы самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Происшествия СК начал проверку после экстренного возвращения самолёта во Внуково Ранее вылетевший из Москвы в Берлин самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил экстренную посадку во Внукове после срабатывания датчика турбонаддува.

Происшествия Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.

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Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Шоу-бизнес Сябитовой потребовалась помощь врачей из-за двух лет без отпуска На своей странице в социальной сети Instagram Роза рассказала своим подписчикам, что трудится без отпуска уже два года, боясь, что выполненные дела могут вырасти как снежный ком, и накрыть звезду телеэкрана с головой.