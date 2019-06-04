Финансы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииГазета.Ru 20:32
Доклад "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" размещен на сайте организации. Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомости17:13
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