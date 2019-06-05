Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РоссииИзвестия 20:36

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Авто Компания Volgabus разработала беспилотный вездеход На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет показана уникальная российская новинка – беспилотный вездеход отечественной компании Volgabus.

Политика В США выразили заинтересованность в военной помощи Украине Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в оказании военной помощи украинским властям, заявил глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству генерал-лейтенант Чарльз Хупер в ходе своего выступления в Институте Брукингса.

Происшествия При посадке рейса Анталья - Барнаул возникла техническая неисправность Техническая неисправность возникла при посадке рейса Анталья - Барнаул, приземлившегося в аэропорту назначения в ночь со вторника на среду, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Барнаула.

Происшествия МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия» Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.

Общество ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.

Политика Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Шоу-бизнес Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица» Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».

Происшествия Скандальную детскую больницу ликвидируют в Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился ликвидировать Детскую клиническую больницу Улан-Удэ.

Происшествия Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.

Армия и оружие Япония прекратила поиски истребителя F-35 Министр обороны Японии Такеши Ивая заявил о прекращении поисковой операции на месте крушения истребителя F-35А, пропавшего с радаров 9 апреля этого года.

Происшествия Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ.

Единоборства Команда Джошуа сообщила о реванше с Руисом Команда британского боксера Энтони Джошуа воспользовалась опцией о проведении реванша с американским боксером мексиканского происхождения Энди Руисом.

Энергетика «Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение «Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.

Политика Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".

Экономика В России изменились правила расходования маткапитала В России изменились правила расходования средств семейного капитала. Поправки в законодательство были утверждены правительством страны.

Армия и оружие В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35 Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.

Политика Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Наука Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.

Здоровье Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.