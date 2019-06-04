Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РоссииИзвестия 20:36

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Шоу-бизнес Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.

Общество Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Общество ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Футбол Сарри договорился о контракте с «Ювентусом» Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в скором времени покинет "пенсионеров" и возглавит туринский "Ювентус".

Здоровье Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.

Политика Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

Общество В Москве появится набережная имени кинорежиссера Говорухина Набережную реки Яузы в Москве назовут в честь народного артиста России, кинорежиссера Станислава Говорухина, сообщили на сайте столичной мэрии.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Происшествия Во Внуково экстренно сел Boeing 737 Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.

Авто Компания Volgabus разработала беспилотный вездеход На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет показана уникальная российская новинка – беспилотный вездеход отечественной компании Volgabus.

Политика Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Армия и оружие США заявили о перехвате американского самолёта российским Су-35 Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолёт.

Игры E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.

Происшествия В РКК «Энергия» проникли неизвестные Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.

Авто Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.

Происшествия В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.