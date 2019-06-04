Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости 18:40

с чего всё началось

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно докладу, в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

Происшествия Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.

Шоу-бизнес Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голосе» Напомним, изначально победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, была аннулирована после пересмотра итогов голосования, в котором выявили признаки мошенничества.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Происшествия Скандальную детскую больницу ликвидируют в Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился ликвидировать Детскую клиническую больницу Улан-Удэ.

Политика Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Общество Во Владивостоке суд рассмотрит дело о нарушении правил вылова косаток Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства представителями компании «Белый кит», которые отлавливали трех косаток в бухте Средней.

Транспорт Участок Филёвской линии столичного метро будет закрыт 8 и 9 июня Движение поездов на Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» приостановят в выходные — 8 и 9 июня.

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Путешествия Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.

Общество Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Космос Каково это: упасть в черную дыру? (Forbes, США) (Forbes) Эйнштейн выдвинул свою теорию относительности в 1915 году, а Карл Шварцшильд получил решение по невращающейся черной дыре в начале 1916 года, то есть, на пару месяцев позже.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Транспорт Шереметьево: Система обработки багажа работает штатно Система обработки багажа в аэропорту Шереметьево работает штатно, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

Происшествия В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.