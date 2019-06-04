Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости вчера в 01:25
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомости04 июня в 17:13
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Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество
Бари Алибасова готовят к срочной операции
Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника
«Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».
Обновлено в 02:42
Экономика
Росатом осенью представит план развития инфраструктуры Севморпути
Росатом планирует осенью нынешнего года внести в правительство России план развития инфраструктуры Северного морского пути, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Обновлено в 02:17
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Политика
В Совфеде прокомментировали предложение Кучмы снять блокаду Донбасса
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT предложение представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с региона.
Обновлено в 02:35
Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
Интернет
Беглов выступил за развитие умных технологий на ПМЭФ-2019
Глава Петербурга Александр Беглов участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где он высказался за создание умных технологий и отметил необходимость умных инвестиций.
Обновлено в 03:04
Энергетика
«Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК
Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
Обновлено в 01:40
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Здоровье
Москвичам рекомендовали в жару не прыгать в воду из-за угрозы здоровью
Резкий заход в воду в жаркую погоду может стать причиной рефлекторного сокращения мышц, спазма сосудов и скачка артериального давления.
Обновлено в 01:32
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов
Житель Великобритании Джейсон Пэрриш, который весил около 250 килограммов, рассказал о способе своего похудения на 150 килограммов из-а одного неудобного вопроса внука.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Подросток упал с теплотрассы в Красносельском районе
Мальчик впал в кому В Санкт-Петербурге 14-летний подросток упал с теплотрассы в Красносельском районе, сообщают в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей
В прокуратуре уточнили, что в 2018 году 15 земельных участков в Омске площадью 1 тыс. кв. м, которые предназначались для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального строительства, были переданы в долгосрочную аренду лицам, не имеющим такого статуса.
Обновлено в 01:02
Политика
Сенатор озвучил способ возвращения Крыма Украине
Член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков в интервью НСН оценил стратегию президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова.
Обновлено в 00:10
Экономика
Кудрин рассказал о росте экономики России
Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал о потенциале роста экономики страны.
Обновлено в 02:49
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.
Обновлено в 03:02
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года, и устранении ее последствий.
Обновлено в 02:41
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07