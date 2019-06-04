Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости вчера в 01:25

с чего всё началось

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

Происшествия В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.

Общество Бари Алибасова готовят к срочной операции Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.

Культура Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.

Авто В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.

Авто Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника «Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.

Общество ФБР рассекретило досье на снежного человека Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».

Экономика Росатом осенью представит план развития инфраструктуры Севморпути Росатом планирует осенью нынешнего года внести в правительство России план развития инфраструктуры Северного морского пути, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Политика Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.

Политика В Совфеде прокомментировали предложение Кучмы снять блокаду Донбасса Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT предложение представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с региона.

Политика Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".

Интернет Беглов выступил за развитие умных технологий на ПМЭФ-2019 Глава Петербурга Александр Беглов участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где он высказался за создание умных технологий и отметил необходимость умных инвестиций.

Энергетика «Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».

Энергетика «Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

Здоровье Москвичам рекомендовали в жару не прыгать в воду из-за угрозы здоровью Резкий заход в воду в жаркую погоду может стать причиной рефлекторного сокращения мышц, спазма сосудов и скачка артериального давления.

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Здоровье Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов Житель Великобритании Джейсон Пэрриш, который весил около 250 килограммов, рассказал о способе своего похудения на 150 килограммов из-а одного неудобного вопроса внука.

Происшествия Подросток упал с теплотрассы в Красносельском районе Мальчик впал в кому В Санкт-Петербурге 14-летний подросток упал с теплотрассы в Красносельском районе, сообщают в правоохранительных органах.

Происшествия В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей В прокуратуре уточнили, что в 2018 году 15 земельных участков в Омске площадью 1 тыс. кв. м, которые предназначались для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального строительства, были переданы в долгосрочную аренду лицам, не имеющим такого статуса.

Политика Сенатор озвучил способ возвращения Крыма Украине Член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков в интервью НСН оценил стратегию президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова.

Экономика Кудрин рассказал о росте экономики России Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал о потенциале роста экономики страны.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Шоу-бизнес Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.

Кино Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль» Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года, и устранении ее последствий.

Футбол Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.