Всемирный банк сообщил о рекордном объеме перевода денег мигрантамиЭкономика сегодня 01:49

В прошлом году во всем мире трудовые мигранты перевели в свои родные страны рекордные суммы денежных средств. Об этом следует из опубликованного отчета Всемирного банка. Согласно данным в отчете, переводы в страны с низким и средним уровнем дохода составили большую часть этих денежных переводов.

Общество В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.

Политика Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Происшествия Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.

Политика Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.

Происшествия Свидетель драки в «Кофемании» в суде назвала Кокорина «святошей» Одна из девушек, которые были в компании Кокорина и Мамаева, назвала Александра Кокорина «святошей», передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Наука Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.

Политика Украинского журналиста Скачко объявили в розыск по делу Вышинского На Украине МВД объявило в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого ранее проводились обыски в рамках дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Шоу-бизнес Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.

Транспорт В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.

Политика Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.

Кино К гробу Георгия Данелии выстроилась очередь На церемонию прощания с кинематографистом пришли родные, друзья и поклонники, у здания на Васильевской улице выстроилась очередь из желающих проводить Данелию в последний путь.

Авто Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе третьего поклонения.

Транспорт Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11 На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".

Общество Чайка назвал «ВКонтакте» причиной появления 75% дел об экстремизме Число уголовных дел экстремистской направленности в 2018 году снизилось на 16,8%, при этом более 75% дел возбуждались после незаконной пропаганды во «ВКонтакте».

Авто Hyundai рассекретила новый компактный кроссовер Hyundai Venue Южнокорейское автомобильное предприятие Hyundai показала впервые тизеры своего нового бюджетного кроссовера Venue, официальный показ состояться уже через несколько дней.

Политика Меркель забыла встретить Мэй в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по Brexit.

Общество В Москве умерла невестка Сергея Есенина Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.

Политика Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала новорожденного сына Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

Политика Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.