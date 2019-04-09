Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном объеме перевода денег мигрантамиЭкономика сегодня 01:49

В прошлом году во всем мире трудовые мигранты перевели в свои родные страны рекордные суммы денежных средств. Об этом следует из опубликованного отчета Всемирного банка. Согласно данным в отчете, переводы в страны с низким и средним уровнем дохода составили большую часть этих денежных переводов.
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Всемирный банк зафиксировал рекордный объём перевода денег мигрантами

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Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами

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Всемирный банк: трудовые мигранты в 2018 году перевели рекордные суммы денег на родину

ТАССвчера в 17:07

Гастарбайтеры в России держат на плаву Среднюю Азию

Вести.UZ03:09
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