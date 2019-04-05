Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста российского ВВП в 2019 годуИнтерфакс 00:13

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,4% с 1,5%, ожидавшихся им в январе, на 2020-2021 годы сохранил на уровне 1,8%. Такие данные содержатся в "Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии", опубликованном банком.
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