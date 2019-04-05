Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста российского ВВП в 2019 годуИнтерфакс 00:13
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,4% с 1,5%, ожидавшихся им в январе, на 2020-2021 годы сохранил на уровне 1,8%. Такие данные содержатся в "Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии", опубликованном банком.
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Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
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Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
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Прием окончен: Курт Кобейн закрыл «Клуб 27» своей смертью
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
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Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
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ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
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Астрономы обнаружили осколок планеты, переживший смерть звезды
Как сообщает издание «Актуальные новости», группа зарубежных астрономов при помощи телескопа изучала звездную систему белого карлика и обнаружила вращающийся около звезды планетезималь.
Обновлено в 03:30
Путешествия
Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Космос
Макет лунной базы появился в Московском планетарии
Обновлено в 09:00
Политика
В Кремле отреагировали на данные о желании россиян эмигрировать
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны.
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Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Авто
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Экономика
Минтруд планирует сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд задумал к 2024 году сократить число бедных россиян на 20% – с 19,3 до 15,3 млн человек.
Обновлено в 07:33
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 07:40
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Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.
Обновлено в 03:13
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Авто
В России начнут выпускать кроссоверы Audi Q8 и Audi Q7
По данным «Коммерсанта», российский завод будет выпускать Audi Q8 55 TFSI и Audi Q8 50 TDI, где первая версия оснащается V6 3.0 мощностью 340 л.с. Дизельная версия будет предложена с трехлитровым V-образным шестицилиндровым мотором.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Ранее сообщалось, что организовавшая убийство матери, сестры и двух братьев девушка получила 16 лет тюрьмы в Москве.
Обновлено в 03:37