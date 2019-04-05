Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ на 2019 годАргументы и Факты 02:32

Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на текущий год из-за низких цен на нефть – с 1,5 до 1,4%, следует из отчета на сайте организации. Прогноз на будущий год подтвержден на уровне 1,8%, в 2021-м ожидается рост ВВП РФ на 1,8%.

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год

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