Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ на 2019 годАргументы и Факты 02:32

Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на текущий год из-за низких цен на нефть – с 1,5 до 1,4%, следует из отчета на сайте организации. Прогноз на будущий год подтвержден на уровне 1,8%, в 2021-м ожидается рост ВВП РФ на 1,8%.
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"Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей", - говорится в документе.
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Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
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