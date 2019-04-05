Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РоссииURA.Ru 01:36

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году. Причинами стали еще не введенные санкции и снижение мировых цен на нефть, сообщается в опубликованном банком «Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии».
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Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

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Всемирный банк снизил прогноз роста российского ВВП в 2019 году

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