Экономика

Всемирный банк рассказал о росте экономики РФГосударственные Вести 03:41

В документе сказано, что в прошлом году экономика России выросла на 2,3%, это рекорд за шесть лет. Эксперты утверждают, что рост связан с увеличением мировых цен на нефть, а также прибылью от экспорта.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
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