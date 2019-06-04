Всемирный банк рассказал о росте экономики РФГосударственные Вести 03:41

с чего всё началось

В документе сказано, что в прошлом году экономика России выросла на 2,3%, это рекорд за шесть лет. Эксперты утверждают, что рост связан с увеличением мировых цен на нефть, а также прибылью от экспорта.

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