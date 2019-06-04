Экономика
Всемирный банк рассказал о росте экономики РФГосударственные Вести 03:41
В документе сказано, что в прошлом году экономика России выросла на 2,3%, это рекорд за шесть лет. Эксперты утверждают, что рост связан с увеличением мировых цен на нефть, а также прибылью от экспорта.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
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Пока весь мир обсуждает сериал, который обошел по рейтингам даже «Игру Престолов», свое мнение о нем высказали ликвидаторы катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС.
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Политика
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Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
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Некоторые поклонники оценили оригинальный стиль любимой певицы, но нашлось и немало тех, кого в буквальном смысле слова испугали новые снимки Елки.
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.
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Камчатке угрожает извержение мощного вулкана
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Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
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Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной
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ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
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