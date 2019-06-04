Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости вчера в 01:25

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
Ведомости04 июня в 17:13

Подробнее о событии

Эксперт оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России

RT на русскомвчера в 10:01

Всемирный банк понизил прогноз по российскому ВВП

РБКвчера в 06:04

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

РИА Новостивчера в 01:25

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Газета.Ruвчера в 03:40

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста российской экономики

Говорит Москвавчера в 02:26

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Коммерсантъ04 июня в 20:33

Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах

ТАСС04 июня в 16:13
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взяток

Начальник исправительной колонии №15 в Копейске Челябинской области задержан по подозрению в получении взяток от заключенных, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 00:54
Общество

Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье

Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Футбол

Бразилия переиграла Катар в товарищеском матче, Неймар получил травму

Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено вчера в 12:59
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов в России

В России родителей могут обязать выплачивать дополнительные алименты на детей. Ввести их предлагает Министерство юстиции РФ.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Авто

«Автотор» планирует подписать СПИК в начале июля

ГК "Автотор" планирует подписать с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) в начале июля, сообщил основатель холдинга Владимир Щербаков журналистам в среду.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии

Обновлено вчера в 21:09
Политика

Зеленский выступил с обращением к руководству России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

ДНР и ЛНР предложили Киеву снять блокаду Донбасса

В ходе переговоров представители ДНР и ЛНР предложили начать диалог с Киевом для снятия блокады Донбасса.
Обновлено вчера в 08:39
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Обновлено вчера в 22:35
Технологии

Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок

Компания Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией

Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Общество

«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

Обновлено вчера в 07:48
Экономика

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.
Обновлено вчера в 08:40
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Японские военные ошиблись в расчетах при выборе мест для систем ПРО

Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита.
Обновлено в 01:01
Финансы

Набиуллина: Россия снижает долю доллара в золотовалютных резервах

Россия снижает долю американской валюты в своих золотовалютных резервах, работа по их диверсификации продолжается.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Настя Каменских опубликовала горячее фото топлес

32-летняя жена 48-летнего Алексея Потапенко (Потапа) Настя Каменских доказала, что после брака жизнь есть, опубликовав в своем «Инстаграме» горячее фото топлес из душа.
Обновлено в 01:00
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Экономика

Япония откажется от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах

Обновлено вчера в 18:08
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено вчера в 09:36
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