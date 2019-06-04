Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости вчера в 01:25

с чего всё началось

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Происшествия Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взяток Начальник исправительной колонии №15 в Копейске Челябинской области задержан по подозрению в получении взяток от заключенных, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Общество Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.

Происшествия Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.

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Политика Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.

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Политика Зеленский выступил с обращением к руководству России Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.

Политика ДНР и ЛНР предложили Киеву снять блокаду Донбасса В ходе переговоров представители ДНР и ЛНР предложили начать диалог с Киевом для снятия блокады Донбасса.

Наука На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.

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Политика Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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