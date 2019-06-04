Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости вчера в 01:25
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомости04 июня в 17:13
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Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
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Православные отмечают Вознесение Господне
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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
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Авто
«Автотор» планирует подписать СПИК в начале июля
ГК "Автотор" планирует подписать с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) в начале июля, сообщил основатель холдинга Владимир Щербаков журналистам в среду.
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Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Зеленский выступил с обращением к руководству России
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву снять блокаду Донбасса
В ходе переговоров представители ДНР и ЛНР предложили начать диалог с Киевом для снятия блокады Донбасса.
Обновлено вчера в 08:39
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 00:44
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Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
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Обновлено вчера в 18:24
Политика
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Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
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Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%
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Обновлено вчера в 08:40
Общество
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Японские военные ошиблись в расчетах при выборе мест для систем ПРО
Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита.
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Набиуллина: Россия снижает долю доллара в золотовалютных резервах
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Настя Каменских опубликовала горячее фото топлес
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Япония откажется от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах
Обновлено вчера в 18:08
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено вчера в 09:36