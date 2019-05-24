Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран регионаРБК 00:12

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона». По этому показателю составители доклада поместили ее на уровень Молдавии, Армении и Грузии.

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

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