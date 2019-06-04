Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru 03:40

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.
Читать в источнике
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

Эксперт оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России

RT на русском10:01

ВБ ухудшил прогноз роста молдавской экономики в этом году

Финмаркет07:59

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Газета.Ru03:40

Всемирный банк понизил прогноз по российскому ВВП

РБК06:04

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

РИА Новости01:25

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста российской экономики

Говорит Москва02:26

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Коммерсантъвчера в 20:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:54
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Тимати показал беременный живот своей подруги

Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
Обновлено в 10:21
Авто

BMW обнародовала рублевые цены на новую M8

Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Политика

МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России

Российский сотовый оператор МТС и китайский производитель оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G в России.
Обновлено в 11:48
Общество

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Обновлено вчера в 12:46
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Футбол

УЕФА оштрафовал девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Обновлено в 05:22
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Энергетика

Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
Обновлено в 05:22
Политика

Трамп и Меркель провели переговоры в Портсмуте

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели краткие переговоры в ходе визита двух лидеров в Великобританию, 5 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:25
Общество

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Авто

Названы топ-7 самых доступных полноприводных кроссоверов с «автоматом»

Обновлено в 09:50
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт

В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом

Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Общество

В Петербурге открывается бордель с куклами

Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В результате новой волны «минирований» в Москве проверили 250 объектов

Ни в одном случае угроза не подтвердилась. Предыдущая волна «минирований» прокатилась по России в январе 2019 года.
Обновлено в 11:21
Здоровье

Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить «Вест Бромвич»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Хорватии Славен Билич может стать наставником «Вест Бромвич Альбион», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:00
Музыка

Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно

Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Экономика

«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Политика

«Остановитесь уже!»: «старые» политики Украины шокированы прытью Зеленского

Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное