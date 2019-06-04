Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru 03:40

с чего всё началось

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.

Происшествия В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.

Авто BMW обнародовала рублевые цены на новую M8 Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.

Политика МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России Российский сотовый оператор МТС и китайский производитель оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G в России.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Происшествия Сбой произошел в ГИБДД по всей России Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Энергетика Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.

Политика Трамп и Меркель провели переговоры в Портсмуте Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели краткие переговоры в ходе визита двух лидеров в Великобританию, 5 июня передает агентство Reuters.

Общество В работе Mail.ru произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Транспорт В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.

Общество В Петербурге открывается бордель с куклами Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.

Происшествия В результате новой волны «минирований» в Москве проверили 250 объектов Ни в одном случае угроза не подтвердилась. Предыдущая волна «минирований» прокатилась по России в январе 2019 года.

Здоровье Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Футбол Курбан Бердыев ушел из «Рубина» Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Футбол Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить «Вест Бромвич» Бывший главный тренер «Локомотива», «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Хорватии Славен Билич может стать наставником «Вест Бромвич Альбион», сообщает Sky Sports.

Музыка Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.

Экономика «Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае "Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.