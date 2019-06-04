Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru 03:40

с чего всё началось

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.

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Политика МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России Один из крупнейших российских операторов сотовой связи компания МТС и китайская корпорация Huawei подписали соглашение о развитии в России технологий 5G и систем связи пятого поколения, сообщают 5 июня пресс-службы двух компаний.

Политика В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.

Общество Переезд ОСК из Москвы в Петербург обойдётся в миллиард рублей Объединённая судостроительная корпорация потратит на перенос штаб-квартиры из Москвы в Петербург порядка миллиарда рублей.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Космос Астрономы зарегистрировали гамма-пульсации на пульсаре J0952-0607 Пульсары представляют собой высоко намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие пучки электромагнитного излучения.

Авто Kia впервые показала официальное фото нового Kia Xceed В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.

Политика Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.

Экономика «Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае "Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Недельная инфляция в России замедлилась до нуля С 28 мая по 3 июня инфляция в России была на нулевом уровне, следует из данных Росстата.

Политика Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.

Футбол Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на один матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Футбол О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.