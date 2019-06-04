Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru 03:40

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.
Читать в источнике
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

Всемирный банк понизил прогноз по российскому ВВП

РБК06:04

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста российской экономики

Говорит Москва02:26

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Газета.Ru03:40

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

РИА Новости01:25

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Белоруссии из-за налогового маневра РФ

Коммерсантъ04:38

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

RT на русскомвчера в 16:17

Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах

ТАССвчера в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

Обновлено в 05:41
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона

Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.
Обновлено в 05:58
Авто

Haval назвал стоимость нового кроссовера X7 российского производства

Китайская компания Haval назвала стоимость нового кроссовера X7, выпуск которого наладили на предприятии в Тульской области.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:31
Политика

Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.
Обновлено в 06:59
Политика

Си Цзиньпин прибыл в Москву в рамках официального визита

Обновлено в 05:36
Происшествия

В Германии потерпел крушение воздушный шар

Обновлено в 05:46
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Мэр города в Алабаме предложил «уничтожать» геев

После публикации отставки мэра потребовали правозащитники.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Найденного мёртвым младенца в Петербурге задушили, убийцу ищут

Эксперты установили, что ребенок был задушен. Следователи просят помощи граждан в поиске убийцы.
Обновлено в 07:10
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Культура

Новую песню записал 83-летний Ален Делон

Французский актер Ален Делон записал новую песню.
Обновлено в 05:39
Культура

В аэропорту «Шереметьево» открыли памятник Пушкину

Памятник Александру Пушкину открыт накануне его 220-летия в международном аэропорту Шереметьево, отныне носящим имя поэта.
Обновлено в 04:58
Авто

Volgabus представит уникальный беспилотный вездеход

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет показана уникальная российская новинка – беспилотный вездеход отечественной компании Volgabus.
Обновлено вчера в 09:09
Транспорт

Гендиректор «Шереметьево» объяснил проблемы с выдачей багажа

Задержки с выдачей багажа пассажирам в московском аэропорту «Шереметьево» вызваны изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков, заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Обновлено в 06:41
Общество

Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета

Обновлено в 05:13
Общество

Предсказана скорая гибель человечества

По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.
Обновлено в 03:59
Футбол

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Джанни Инфантино избран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола в ходе Конгресса ФИФА в Париже.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Кино

От Marvel требуют воскресить Железного человека

На портале Change.org появилась петиция, в которой фанаты франшизы «Мстители» потребовали от студии Marvel воскресить Тони Старка.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ

Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное