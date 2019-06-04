Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru 03:40
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
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