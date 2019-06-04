Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru 03:40

с чего всё началось

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Единоборства Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.

Авто Haval назвал стоимость нового кроссовера X7 российского производства Китайская компания Haval назвала стоимость нового кроссовера X7, выпуск которого наладили на предприятии в Тульской области.

Политика Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Происшествия Найденного мёртвым младенца в Петербурге задушили, убийцу ищут Эксперты установили, что ребенок был задушен. Следователи просят помощи граждан в поиске убийцы.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Культура В аэропорту «Шереметьево» открыли памятник Пушкину Памятник Александру Пушкину открыт накануне его 220-летия в международном аэропорту Шереметьево, отныне носящим имя поэта.

Авто Volgabus представит уникальный беспилотный вездеход На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет показана уникальная российская новинка – беспилотный вездеход отечественной компании Volgabus.

Транспорт Гендиректор «Шереметьево» объяснил проблемы с выдачей багажа Задержки с выдачей багажа пассажирам в московском аэропорту «Шереметьево» вызваны изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков, заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

Общество Предсказана скорая гибель человечества По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.

Футбол Инфантино переизбран президентом ФИФА Джанни Инфантино избран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола в ходе Конгресса ФИФА в Париже.

Политика Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Кино От Marvel требуют воскресить Железного человека На портале Change.org появилась петиция, в которой фанаты франшизы «Мстители» потребовали от студии Marvel воскресить Тони Старка.