Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru 03:40

с чего всё началось

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.

Политика Путин сменил главу Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Технологии Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ через сервис во «ВКонтакте» Как говорится в сообщении сoцсети, благодаря сервису "Результаты ЕГЭ" пользователи смогут настроить уведомления о статусе экзамена или узнать баллы.

Происшествия Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Политика Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.

Политика Зеленский назвал Юнкера «тёплым, нормальным дядькой» Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "нормальным дядькой" и "классным мужиком".

Происшествия Неизвестные расстреляли мужчину в Новой Москве Злоумышленники открыли огонь и расстреляли мужчину в коттеджном посёлке Новой Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Шоу-бизнес Юрий и Инна Жирковы крестили трехлетнего сына Младшего сына Юрия и Инны Жирковых крестили в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Политика Кучма отметил колоссальное значение Минска в переговорах по Донбассу Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Минск играет колоссальную роль в переговорном процессе сторон конфликта и в будущем необходимо сохранить его статус.

Наука KLM показала проект V-образного самолёта с креслами в крыльях Нидерландская авиакомпания KLM инвестировала в новый авиационный проект, который в будущем, возможно, в корне изменит подход к конструированию самолётов.

Шоу-бизнес Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.

Политика Власти Украины захотели уволить половину губернаторов Правительство Украины внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского представление об увольнении губернаторов 13 областей.

Армия и оружие В России начнут разработку аналога «Мистраля» Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.

Авто На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Транспорт В Шереметьеве пообещали уладить ситуацию с выдачей багажа Ситуацию с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево пообещали уладить к концу июня. Об этом сообщается на сайте авиагавани.

Политика Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

Происшествия СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Энергетика Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».

Футбол «Бавария» отправила Хамеса Родригеса обратно в «Реал» Мюнхенская "Бавария" не стала выкупать права на полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, футболист вернулся в свой клуб, сообщает пресс-служба немецкого ФК в среду.