Всемирный банк предрек замедление российской экономикиГазета.Ru 03:40

с чего всё началось

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики.

Происшествия Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Авто Dodge Charger SRT Hellcat получил спецсерию Octane Edition Отдельно стоит отметить, что Dodge SRT Hellcat комплектуется теперь креслами SRT Performance, которые украшены логотипом SRT Hellcat, вставкой Houndstooth и контрастной красной строчкой.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Политика Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского Работу Верховной рады оценил отрицательно 91% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев хотят радикальных изменений в стране.

Футбол Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.

Происшествия Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.

Авто Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ "Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.

Футбол «Рубин» подтвердил уход Бердыева с должности главного тренера клуба Ранее сообщалось, что Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина».

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Происшествия Сообщение о минировании отеля «Савой» в Москве не подтвердилось Информация о "минировании" отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.

Путешествия Отдых на российских курортах оказался дороже зарубежного Отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Общество Предсказана скорая гибель человечества По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Энергетика Нефть дешевеет на данных API о росте запасов сырья в США Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж.

Политика Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.

Армия и оружие Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Власти Пермского края купят 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку Аппарат правительства Пермского края проводит тендер на поставку 14 зонтов на 89 тысяч рублей, следует из материалов на портале госзакупок.