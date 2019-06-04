Всемирный банк понизил прогноз по российскому ВВПРБК 06:04

с чего всё началось

Всемирный банк изменил собственный прогноз по динамике российской экономики. Если раньше международные эксперты считали, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,4%, то теперь они верят лишь в 1,2% роста. В апреле Всемирный банк уже понижал прогноз роста российской экономики.

Происшествия Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Политика Опрос: рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50% На Украине зафиксирован рост рейтинга партии "Слуга народа" до 48,2%, выяснили эксперты социологической группы "Рейтинг" в ходе проведенного опроса.

Экономика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Политика Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Наука Представлен концепт V-образного авиалайнера V-образный авиалайнер должен потреблять на 20 процентов меньше топлива / ©Studio OSO, TU Delft Ожидается, что Flying-V сможет брать на борт до 314 пассажиров и до 160 кубометров грузов.

Политика Зеленский: «Слава богу, меня лечит не Супрун» Президент Украины Владимир Зеленский презрительно высказался о компетенциях исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Политика Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Футбол Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.

Происшествия В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ "Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Генерал США отметил успехи России в космосе Во время выступления в сенате США генерал Джон Рэймонд, которого ранее президент Трамп выдвинул на пост командующего американскими Космическими силами, заявил о том, что успехи в космосе, которые демонстрирует сегодня Россия, должны насторожить США и их союзников.

Наука Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

Авто «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании «АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.