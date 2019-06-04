Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по российскому ВВПРБК 06:04

Всемирный банк изменил собственный прогноз по динамике российской экономики. Если раньше международные эксперты считали, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,4%, то теперь они верят лишь в 1,2% роста. В апреле Всемирный банк уже понижал прогноз роста российской экономики.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
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