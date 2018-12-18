Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной финансовой институции нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе.

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на $750 млн, сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Финансы Финансы МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.

Финансы Финансы Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.

Финансы Финансы Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора.

Финансы Финансы Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе В течение дня стоимость барреля сорта Brent опускалась ниже $57.

Финансы Финансы Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.

Финансы Финансы Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.

Финансы Финансы Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.

Финансы Финансы Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Финансы Финансы «Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.

Финансы Финансы Долговое давление на регионы растёт Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.

Финансы Финансы Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.

Финансы Финансы По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.

Финансы Финансы НПФ расскажут о потере дохода при расторжении договора Сценарии предполагают информирование клиентов о потере дохода при расторжении договора, сообщили RNS в ассоциации.

Финансы Финансы Россияне стали больше пользоваться банковскими переводами Россияне в этом году удвоили переводы денег на карты друг другу, сообщил портал banki.ru За девять месяцев этого года жители страны перечислили на карты своим друзьям, коллегам и партнерам 19 триллионов 200 миллиардов рублей.