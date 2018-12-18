Финансы

Всемирный банк предоставит Украине гарантии на $750 млн
Ведомости
12:41

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на $750 млн, сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Ведомости12:41
Петр Порошенко
Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной финансовой институции нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе.
— Петр Порошенко, президент УкраиныФАН 13:49

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