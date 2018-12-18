Финансы
Всемирный банк дал Украине финансовые гарантии на $750 млн
Всемирный банк дал Украине финансовые гарантии на $750 млнРБК13:21
Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Киеву финансовых гарантий на сумму $750 млн. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
РБК13:21
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Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной финансовой институции нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе.
— Петр Порошенко, президент УкраиныФАН 13:49
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Финансы
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Финансы
Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев
ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора.
Обновлено в 08:56
Финансы
Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе
Индекс МосБиржи снизился на 0,37%, закрывшись со значением 2350,29 пунктов.
Обновлено в 13:59
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Финансы
На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем
Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено в 05:54
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено в 10:58
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства вдвое увеличил максимально возможную сумму целевых займов для городских предприятий.
Обновлено в 14:10
Финансы
Россияне стали вдвое чаще переводить деньги с карты на карту
Перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, сообщили в банках из топ-30.
Обновлено в 06:33
Финансы
«Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн
Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.
Обновлено в 06:01
Финансы
Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн
Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы
Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд
Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено в 12:59
Финансы
По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП
Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы
«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей
В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Финансы
Природный газ дешевеет на прогнозах теплой погоды - Julius Baer
После окончания зимы увеличение добычи покроет внутренний спрос, а экспорт СПГ позволит восстановить баланс на рынке.
Обновлено в 09:23