Экономика

Всемирный банк понизил свой прогноз по росту ВВП РоссииПолит.ру 03:29

Всемирный банк снизил прогноз по рост у ВВП в России в 2019 году с 1,5% до 1,4% из-за падения мировых цен на нефть. Доклад опубликован на сайте организации.
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Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

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