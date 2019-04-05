Всемирный банк понизил свой прогноз по росту ВВП РоссииПолит.ру 03:29

Всемирный банк снизил прогноз по рост у ВВП в России в 2019 году с 1,5% до 1,4% из-за падения мировых цен на нефть. Доклад опубликован на сайте организации.

Экономика «Магнит» захотел купить «Ленту» Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Политика 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены Власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Хоккей Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс» Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.

Политика Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Технологии «ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.

Экономика РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.

Транспорт Завтра закроется участок «фиолетовой» ветки метро С 6 до 11 апреля планируется закрыть участок (от «Пролетарской» до «Котельников») Таганско-Краснопресненской линии метро в связи с проведением ремонтных работ.

Общество В Москву придет потепление до 13 градусов Потепление до 9–13 градусов придет в Москву в начале следующей недели, сообщил 5 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Политика Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.

Авто Как выбрать правильное машинное масло? Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.

Футбол Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1» Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской высказал мнение о предстоящем дерби 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.

Наука Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.

Транспорт В Стамбуле начинает работу новый аэропорт Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который вылетает из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур в субботу в 2.00 (совпадает с мск) станет последним в истории этой воздушной гавани, после 12-часового перерыва все рейсы будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта, сообщила авиакомпания.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Политика США допустили применение военной силы против Венесуэлы Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Time поместил на обложку Путина с земным шаром Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.

Технологии В Южной Корее и двух городах США запущены сети 5G Сети стандарта 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческое использование.

Политика Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400 Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Армия и оружие Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.

Политика «Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».