Экономика
Всемирный банк понизил свой прогноз по росту ВВП РоссииПолит.ру 03:29
Всемирный банк снизил прогноз по рост у ВВП в России в 2019 году с 1,5% до 1,4% из-за падения мировых цен на нефть. Доклад опубликован на сайте организации.
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Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Футбол
«Майнц» разгромил «Фрайбург» в матче чемпионата Германии
"Майнц" нанес разгромное поражение "Фрайбургу" в матче 28-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:36
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены
Власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:12
Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
Обновлено в 22:08
Политика
Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов
На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено в 19:15
Транспорт
Завтра закроется участок «фиолетовой» ветки метро
С 6 до 11 апреля планируется закрыть участок (от «Пролетарской» до «Котельников») Таганско-Краснопресненской линии метро в связи с проведением ремонтных работ.
Обновлено в 10:59
Общество
В Москву придет потепление до 13 градусов
Потепление до 9–13 градусов придет в Москву в начале следующей недели, сообщил 5 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено в 20:11
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Авто
Как выбрать правильное машинное масло?
Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Футбол
Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»
Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской высказал мнение о предстоящем дерби 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.
Обновлено в 06:49
Наука
Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере
Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено 03 апреля в 07:17
Транспорт
В Стамбуле начинает работу новый аэропорт
Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который вылетает из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур в субботу в 2.00 (совпадает с мск) станет последним в истории этой воздушной гавани, после 12-часового перерыва все рейсы будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта, сообщила авиакомпания.
Обновлено в 19:05
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
США допустили применение военной силы против Венесуэлы
Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы.
Обновлено в 17:59
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Технологии
В Южной Корее и двух городах США запущены сети 5G
Сети стандарта 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческое использование.
Обновлено в 22:21
Политика
Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400
Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Здоровье
Около 120 человек покусали клещи в Ростовской области
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Минобороны показало новую военную базу «Северный клевер» в Арктике
Российское Министерство обороны впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер», расположенную в Арктике.
Обновлено в 12:44
Общество
Статистика прощается с Россией
Первый вице-премьер Силуанов, министр экономразвития Орешкин, пресс-секретарь президента Песков не скупятся на упреки и указания.
Обновлено в 12:00