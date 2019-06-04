Всемирный банк сообщил о росте экономики в РоссииПетербургский дневник вчера в 19:53

с чего всё началось

Отмечается, что в прошедшем 2018 году показатель роста экономики России достиг своего шестилетнего максимума, составив 2,3%. Эксперты Всемирного банка подчеркивают, что России удалось показать данные показатели, невзирая на ужесточение санкций со стороны Запада.

Всемирный банк сообщил о росте экономики в России

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