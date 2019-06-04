Экономика

Всемирный банк сообщил о росте экономики в РоссииПетербургский дневник вчера в 19:53

Отмечается, что в прошедшем 2018 году показатель роста экономики России достиг своего шестилетнего максимума, составив 2,3%. Эксперты Всемирного банка подчеркивают, что России удалось показать данные показатели, невзирая на ужесточение санкций со стороны Запада.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
Ведомостивчера в 17:13

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Эксперт оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России

RT на русском10:01

Всемирный банк понизил прогноз по российскому ВВП

РБК06:04

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,6%, для РФ - до 1,2%

Интерфаксвчера в 16:06

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

РИА Новости01:25

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Коммерсантъвчера в 20:33

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Газета.Ru03:40

Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах

ТАССвчера в 16:13
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Космос

Американцы развоевались с русскими в космосе из-за видео

Надо же было американцам предъявить претензии именно после этого выхода, когда Олег Кононенко и Алексей Овчинин чествовали нашего прославленного ветерана космоса, первопроходца открытого космоса Алексея Леонова (30 мая тот праздновал 85-летний юбилей).
Обновлено в 12:19
Происшествия

Назван точный диагноз Бари Алибасова

Как отметил Горожанкин, минувшая ночь была решающей в состоянии Алибасова, врачи дают оптимистические прогнозы.
Обновлено в 03:46
Культура

Натанзон пообещал извиниться за ошибку в сюжете о «Чернобыле»

Ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон пообещал извиниться за неточность, допущенную в сюжете телеканала о британском телесериале «Чернобыль».
Обновлено в 14:39
Футбол

Старридж попрощался с «Ливерпулем» и болельщиками

Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж обратился с прощальным посланием к партнерам по команде, персоналу и болельщикам.
Обновлено в 16:29
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Происшествия

В ДТП на трассе «Кола» погиб водитель мопеда

Обновлено в 15:24
Происшествия

Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США

Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел мощный взрыв

Во время проведения контролируемого взрыва на съемочной площадке фильма о Джеймсе Бонде произошло частичное разрушение декорации.
Обновлено в 05:14
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.
Обновлено в 17:00
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Хоккей

Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом»

Обновлено в 06:46
Наука

Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры

Обновлено в 03:48
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Здоровье

Кардиологи назвали симптомы, указывающие на сердечный приступ у женщин

Обновлено в 14:40
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено в 16:58
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 13:15
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом

Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Общество

Мелания Трамп отличилась на ужине с принцем Чарльзом и Терезой Мэй

На ужине присутствовала также премьер-министр Британии Тереза Мэй. Она выбрала для светского мероприятия черное вечернее платье.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции празднуют «День Д» без России

1944 год Европейские комментаторы в социальных сетях выражают недоумение по поводу того, что президент России, которая внесла решающий вклад в разгром немецких нацистов, не был приглашен на празднования 75-летней годовщины операции Overlord, высадки военного десанта союзников по антигитлеровской коалиции во французской Нормандии.
Обновлено в 09:50
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