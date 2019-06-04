Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2019 годуМосковский Комсомолец 04 июня в 16:32
Прогноз по России был понижен до 1,2% из-за сокращения добычи нефти. Также Всемирный банк понизил показатели роста мировой экономики на 2019 год до 2,6%, а на 2020 год — до 2,7%. В апреле был опубликован прогноз, понижающий рост ВВП России с 1,5% до 1,4%.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомости04 июня в 17:13
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