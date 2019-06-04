Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2019 годуМосковский Комсомолец 04 июня в 16:32

с чего всё началось

Прогноз по России был понижен до 1,2% из-за сокращения добычи нефти. Также Всемирный банк понизил показатели роста мировой экономики на 2019 год до 2,6%, а на 2020 год — до 2,7%. В апреле был опубликован прогноз, понижающий рост ВВП России с 1,5% до 1,4%.

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году

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Общество Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.

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Экономика Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.

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Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Шины Uptis — сокращенно от Unique Puncture-proof Tire System — похожи по концепции, но отличаются по своему составу от безвоздушных Tweel, который впервые были показаны в 2005 году, после чего устанавливались на минипогрузчиках и газонокосилках.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Происшествия По всей России произошел сбой в базе ГИБДД Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.

Общество Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике Большинство россиян в отечественной лирике предпочитают поэзию Александра Пушкина (17%), при этом почти у половины граждан есть любимые стихотворения отечественных поэтов (48%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Футбол Неймар получил травму в матче с Катаром Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.

Технологии Покупателей кроссовок нашли по именам Базы клиентов Street Beat и Sony Centre оказались в открытом доступе Компания DeviceLock обнаружила в открытом доступе базу с данными покупателей магазинов Sony Centre и сети спортивной одежды Street Beat, управляющихся Inventive Retail Group (IRG).

Политика Кучма предложил снять блокаду с Донбасса Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.

Происшествия Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).

Происшествия Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Финансы Набиуллина: РФ работает над диверсификацией международных резервов и снижает долю доллара Россия продолжает работу над диверсификацией международных резервов, в том числе с целью снижения доли доллара.