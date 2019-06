Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 годRT на русском 16:17

В Китае собираются осуществить первый в истории страны космический пуск с морской платформы, сообщает американский специализированный сайт Spaceflight Now.

Польская студия Draw Distance анонсировала ещё одну игру во вселенной «Старого Мира Тьмы» под названием Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.