Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 годRT на русском вчера в 16:17

с чего всё началось

«В России прогноз на 2019 год был понижен до 1,2%, что отражает сокращение добычи нефти», — указано в докладе. Также ВБ понизил свой прогноз по росту мировой экономики на 2019 год до 2,6%, а на 2020 год — до 2,7%.

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Происшествия Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.

Общество Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова. В 2017 году он заработал полмиллиарда рублей В 2018 году из налоговой декларации стало известно, что Михалков заработал за 2017 год более 529 миллионов рублей — это почти по 1,45 миллиона рублей в день.

Политика На Украине сравнили ситуацию в ПАСЕ с кануном Второй мировой Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Происшествия В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв.

Политика Новые правила правописания потребовали отменить на Украине Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC Абдель Азиз, менеджер российского бойца, отметил: Это были самые легкие переговоры в моей жизни, сделку можно считать одной из крупнейших сделок в истории UFC.

Футбол Курбан Бердыев ушел из «Рубина» Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Армия и оружие В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.

Кино Домашние животные оказались намного сильнее гигантского монстра Второй уик-энд, как и дебютный, оказался для сиквела хуже, чем был у первой «Тайной жизни домашних животных», тоже вышедшей в августе 2016 года сначала в формате «превью», а затем появившийся в широкой прокате.

Технологии Группа «Абсолют» вложит $50 млн в страховой проект на big data Группа «Абсолют» летом запустит страховой онлайн-проект под названием Mafin, который на первом этапе будет специализироваться на продаже полисов каско и ОСАГО, рассказал РБК совладелец группы Александр Светаков (занимает 43-е место в списке Forbes с состоянием $2,5 млрд).

Футбол Португалия — Швейцария 3:1 (2-й тайм) Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

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Здоровье Более 700 медиков получили статус «Московский врач» В поликлиниках и больницах Департамента здравоохранения столицы теперь насчитывается 705 специалистов, которые получили статус «Московский врач».

Авто BMW обнародовала рублевые цены на новую M8 Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.

Политика Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате» Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.