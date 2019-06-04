Экономика

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 годRT на русском вчера в 16:17

«В России прогноз на 2019 год был понижен до 1,2%, что отражает сокращение добычи нефти», — указано в докладе. Также ВБ понизил свой прогноз по росту мировой экономики на 2019 год до 2,6%, а на 2020 год — до 2,7%.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
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