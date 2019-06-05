Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 годRT на русском 16:17

«В России прогноз на 2019 год был понижен до 1,2%, что отражает сокращение добычи нефти», — указано в докладе. Также ВБ понизил свой прогноз по росту мировой экономики на 2019 год до 2,6%, а на 2020 год — до 2,7%.
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

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Всемирный банк: экономика РФ последние 6 лет демонстрирует рекордный рост

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Всемирный банк: рост ВВП России в 2018 году достиг пика за последние шесть лет

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Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

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Газета.Ru16:13

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,6%, для РФ - до 1,2%

Интерфакс16:06

Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах

ТАСС16:13
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
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Почему работу на Первом получил Тимур Еремеев, а не Карина Мишулина

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Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

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E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций

Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
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Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

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Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
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Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13

Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13.
Обновлено в 02:15
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Поклонники заподозрили Ксению Бородину в покупке первого места на конкурсе для дочери

Пользователи заподозрили Ксению Бородину в покупке для своей дочери первого места на соревнованиях по художественной гимнастике.
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Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

Три взрыва прогремели в одном из цехов завода «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров.
Обновлено в 12:28
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
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Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Политика

Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Обновлено в 18:19
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Вертолет скорой помощи в Волгограде совершил 77 вылетов в этом году

Всего начиная с 2017 года с помощью «крылатой скорой» эвакуировали более 500 человек.
Обновлено в 07:26
Политика

Эрдоган опроверг отказ от С-400

Обновлено в 03:08
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено в 12:56
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Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу

Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
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Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени

Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 15:35
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Авто

Land Rover завершил испытания нового Defender в Кении

В преддверии своей премьеры новый Defender вернулся из Восточной Африки и привез с собой уникальное видео о прохождении испытаний в Кении.
Обновлено в 07:33
Общество

В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов

Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.
Обновлено в 18:07
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Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
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Таинственные вспышки на Луне привлекли внимание ученых

Обновлено вчера в 22:33
Общество

Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора

В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы» за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
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«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено в 16:50
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
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В РПЦ заявили, что пока не готовы принять папу римского в Москве

В Русской православной церкви считают, что условия для визита папы римского Франциска в Москву сейчас отсутствуют.
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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
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