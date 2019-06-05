Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 годRT на русском 16:17
«В России прогноз на 2019 год был понижен до 1,2%, что отражает сокращение добычи нефти», — указано в докладе. Также ВБ понизил свой прогноз по росту мировой экономики на 2019 год до 2,6%, а на 2020 год — до 2,7%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Игры
E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций
Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13
Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили Ксению Бородину в покупке первого места на конкурсе для дочери
Пользователи заподозрили Ксению Бородину в покупке для своей дочери первого места на соревнованиях по художественной гимнастике.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Три взрыва прогремели в одном из цехов завода «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров.
Обновлено в 12:28
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Обновлено в 18:19
Здоровье
Вертолет скорой помощи в Волгограде совершил 77 вылетов в этом году
Всего начиная с 2017 года с помощью «крылатой скорой» эвакуировали более 500 человек.
Обновлено в 07:26
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Обновлено в 03:08
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени
Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 15:35
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Авто
Land Rover завершил испытания нового Defender в Кении
В преддверии своей премьеры новый Defender вернулся из Восточной Африки и привез с собой уникальное видео о прохождении испытаний в Кении.
Обновлено в 07:33
Общество
В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов
Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Космос
Таинственные вспышки на Луне привлекли внимание ученых
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы» за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
Обновлено в 16:50
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Религия
В РПЦ заявили, что пока не готовы принять папу римского в Москве
В Русской православной церкви считают, что условия для визита папы римского Франциска в Москву сейчас отсутствуют.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04