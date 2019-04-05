Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РоссииРБК 01:13
Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5 до 1,4%, сообщается в отчете на сайте организации. Причиной снижения стали низкие мировые цены на нефть, при этом среднесрочный прогноз остается сдержанным.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский показал результаты анализа на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Наука
Психологи: как старые фотографии, воспоминания исчезают со временем
Вибрация наших воспоминаний тускнеет и исчезает со временем, сообщают исследователи из Бостонского колледжа.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Политика
Порошенко наградил украинских моряков за Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко вручил родственникам военных моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, госнаграды.
Обновлено в 10:03
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Авто
Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере
Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
Обновлено в 09:11
Экономика
Facebook, Twitter и Instagram не смогут использовать данные россиян
АНО «Цифровая экономика» предложила запретить иностранным компаниям использовать данные российских граждан без наличия юридического представительства в стране.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна стала ведущей «Модного приговора»
Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Политика
Кремль отреагировал на призыв Трампа снизить траты на оружие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю нужно договориться и снизить траты на вооружение.
Обновлено в 06:26
Политика
Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ
Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ необходимо восстановить и предложил свой четырехэтапный план по выходу из кризиса.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка
Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава организации после слов президента этой страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в учебных заведениях представляет угрозу эстонской культуре и языку.
Обновлено в 00:47
Общество
Алексей Цыденов: «Бурятия построит самые лучшие очистные на Байкале»
Бурятия построит самые лучшие очистные сооружения на Байкале, заменив устаревшие, заявил глава региона Алексей Цыденов сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:39
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Здоровье
В красноярской больнице пациентам запретили фотографировать палаты
Главврач больницы пояснила, такой документ действительно существует, и прежде всего гарантирует сохранение врачебной тайны, подписывать его или нет - решают сами пациенты.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой
Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Политика
Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре президентских выборов, возмущена «хамским предложением» шоумена Владимира Зеленского стать арбитром на его дебатах с Петром Порошенко, пишут украинские СМИ.
Обновлено в 10:38