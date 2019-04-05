Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РоссииРБК 01:13

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5 до 1,4%, сообщается в отчете на сайте организации. Причиной снижения стали низкие мировые цены на нефть, при этом среднесрочный прогноз остается сдержанным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России

RT на русском01:25

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

РБК01:13

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

ТАСС00:20

Подешевевшая нефть ухудшила российский прогноз

Коммерсантъ00:13

Всемирный банк снизил прогноз роста российского ВВП в 2019 году

Интерфакс00:13

ВБ понизил прогноз роста ВВП России

Газета.Ru00:15

ЦБ Чили снизил оценку роста ВВП страны в этом году

Финмаркетвчера в 01:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Энергетика

Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель

Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Обновлено вчера в 06:09
Общество

Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать

Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия

В Южной Корее ввели режим ЧС из-за пожаров в провинции Кангвондо

Обновлено в 01:16
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК

Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда существенно продвинулась в переговорах с КНР, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились.
Обновлено вчера в 17:37
Музыка

В Саратове сорван концерт британского музыканта

Британский музыкант отметил, что это всего второй случай за 10 лет, когда его концерт срывается, потому что организатор очень серьезно нарушил соглашение.
Обновлено в 00:23
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено вчера в 12:55
Хоккей

Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

Обновлено вчера в 16:46
Общество

В Чечне снос домов в родном селе Кадырова объяснили урбанизацией

Джамбулат Умаров заявил, что хозяева снесенных домов в селе Хоси-Юрт получат полагающиеся выплаты.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие

ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29
Политика

США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:34
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка

Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00
Футбол

Экс-тренер «Ростова» оценил шансы на победу в матче с «Уфой»

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от противостояния команды с "Уфой", передает газета "Известия".
Обновлено в 00:45
Общество

Сергей Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»

Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»

Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Известная телеведущая Елена Малышева решила ответить на обвинения завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс

Обновлено вчера в 02:58
Экономика

Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей

В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».
Обновлено вчера в 15:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное