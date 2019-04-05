Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РоссииРБК 01:13
Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5 до 1,4%, сообщается в отчете на сайте организации. Причиной снижения стали низкие мировые цены на нефть, при этом среднесрочный прогноз остается сдержанным.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель
Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать
Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено вчера в 07:02
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК
Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда существенно продвинулась в переговорах с КНР, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились.
Обновлено вчера в 17:37
Музыка
В Саратове сорван концерт британского музыканта
Британский музыкант отметил, что это всего второй случай за 10 лет, когда его концерт срывается, потому что организатор очень серьезно нарушил соглашение.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Обновлено вчера в 12:55
Хоккей
Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Обновлено вчера в 16:46
Общество
В Чечне снос домов в родном селе Кадырова объяснили урбанизацией
Джамбулат Умаров заявил, что хозяева снесенных домов в селе Хоси-Юрт получат полагающиеся выплаты.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29
Политика
США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:34
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка
Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00
Футбол
Экс-тренер «Ростова» оценил шансы на победу в матче с «Уфой»
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от противостояния команды с "Уфой", передает газета "Известия".
Обновлено в 00:45
Общество
Сергей Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Театры
Госпитализирован актер Виктор Сухоруков
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Известная телеведущая Елена Малышева решила ответить на обвинения завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс
Обновлено вчера в 02:58
Экономика
Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей
В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».
Обновлено вчера в 15:57