Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РоссииРБК 01:13

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5 до 1,4%, сообщается в отчете на сайте организации. Причиной снижения стали низкие мировые цены на нефть, при этом среднесрочный прогноз остается сдержанным.
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Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России

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Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

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