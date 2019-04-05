Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту в РоссииВедомости 01:25
Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 г. снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, ожидавшимися экспертами в январе. Новые данные опубликованы в докладе «Всемирный банк: отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии – апрель 2019».
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Названы самые популярные в России имена для новорожденных
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Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
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Обновлено в 00:43
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Обновлено вчера в 22:38
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Обновлено вчера в 17:19
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость
Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено вчера в 12:46
Театры
Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали
Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Министр финансов Саратовской области ушел в отставку
Сегодня, 5 апреля, министр финансов Саратовской области Станислав Кошелев был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба губернатора.
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Энергетика
«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group
Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено 03 апреля в 14:30
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на трассе А107 в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:34
Хоккей
Ялонен может сменить Квартальнова у руля «Локомотива»
«Локомотив» не собирается продлевать контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.
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Энергетика
Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью
Если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах во время операций с нефтью.
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Происшествия
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Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
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Хоккей
Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Матч закончился победой "Авангарда" со счетом 4:2. На последней секунде третьего игрового отрезка между собой сцепились по два игрока из каждой команды.
Обновлено вчера в 16:46