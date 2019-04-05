Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РоссииРоссийская газета 03:29

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации. При этом в прошлом году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%. Он оказался существенно больше прогнозируемых значений.
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Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Газета.Ru03:38

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России

RT на русском01:25

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

РБК01:13

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

ТАСС00:20

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