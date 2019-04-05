Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РоссииРоссийская газета 03:29
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации. При этом в прошлом году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%. Он оказался существенно больше прогнозируемых значений.
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Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 06:55
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия
Нефтепровод взорвался в Венесуэле
Обновлено вчера в 20:17
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Космос
Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета
Американская компания Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников, чтобы обеспечить доступ в интернет почти для 95% населения всей планеты.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол
В МИД оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму
Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.
Обновлено в 02:18
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Британия запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Предполагается, что Совет Безопасности международной организации проведет экстренное закрытое заседание по ситуации в Ливии в пятницу, 5 апреля.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Предложено закрыть доступ иностранных соцсетей к данным россиян
ИА «Ореанда-Новости» В рамках работы над программой «Цифровая экономика» было предложено запретить использовать данные россиян иностранным компаниям, у которых нет юридических лиц в России.
Обновлено в 02:22
Общество
Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Экс-вратарь «Локомотива» Овчинников рассказал о своей мечте
Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, который в настоящее время входит в тренерский штаб ЦСКА, рассказал, что хотел бы возглавить топ-команду в качестве главного тренера.
Обновлено в 04:23
Технологии
AliExpress начнет продавать российские товары во всем мире
Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 01:53
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Игры
Следующая Assassin’s Creed может быть посвящена ассасинам-викингам
Протагонистами Assassin's Creed уже становились пираты, древнеегипетские полицейские и спартанские наёмники, но дальше нас ждёт нечто ещё более невероятное - ассасины-викинги.
Обновлено в 03:08
Культура
Госдума приняла законопроект о госзакупках в сфере культуры
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который облегчает процедуру госзакупок в сфере культуры.
Обновлено вчера в 05:46