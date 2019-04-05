Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 годуТАСС 00:20
Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России в 2019 году снижен с 1,5% до 1,4% по сравнению с январским. Об этом говорится в выпущенном организацией докладе "Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии - апрель 2019".
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