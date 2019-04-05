Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 годуТАСС 00:20

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России в 2019 году снижен с 1,5% до 1,4% по сравнению с январским. Об этом говорится в выпущенном организацией докладе "Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии - апрель 2019".
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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,7% в 2019 году

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Подешевевшая нефть ухудшила российский прогноз

Коммерсантъ00:13

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

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Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

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Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

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ВБ снизил прогноз роста ВВП Азербайджана на этот год

Финмаркет06:38

Всемирный банк снизил прогноз роста российского ВВП в 2019 году

Интерфакс00:13
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Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
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У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Никулинский суд Москвы изъял в доход государства у близких обвиняемого в коррупции бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко активы на сумму 460 млн рублей.
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Политика

Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка

Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
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Футбол

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Сербский тренер Радомир Антич считает, что Лука Модрич незаслуженно получил «Золотой мяч» — приз, который издание France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира.
Обновлено в 11:14
Общество

МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах

Обновлено в 11:44
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

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Обновлено в 10:44
Кино

В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»

Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Музыка

Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции

Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева показала лицо без макияжа

Актриса показала, как выглядит без косметики. Екатерина Гусева опубликовала в своем микроблоге новое фото, пишет storinka.com.ua.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
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Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенстве

Обновлено в 09:01
Политика

Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ

Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Игры

Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах

По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
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Хоккей

Российские хоккеистки стартовали с победы на ЧМ в Финляндии

Женская сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в дебютном матче на чемпионате мира в финском Эспоо.
Обновлено в 14:58
Политика

Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Здоровье

Специалисты назвали безопасную дневную норму кофеина

Специалисты одного из столичных медучреждений назвали дневную норму кофеина, которая может поступать в организм человека без ущерба для его здоровья.
Обновлено в 01:09
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Наука

Останки древнего четвероногого кита нашли в Перу

В Перу обнаружили останки четвероного кита, который жил 42,6 млн лет назад.
Обновлено в 12:04
Политика

Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

В Латвии сочли, что Ушаков стал угрозой для демократии Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 04:36
Технологии

Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США

Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
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На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
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