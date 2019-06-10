Финансы
Всемирный банк сообщил об ожидаемом снижении бедности в РоссииOnline47.ru 00:08
Специалисты добавили, что темпы снижения уровня бедности будут умеренными и добавили, что социальная уязвимость граждан останется на высоком уровне из-за отсутствия официальной занятости у значительной части граждан РФ.
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Исполнение национальных проектов ускорит экономический рост России лишь после 2021 г
Эхо Москвывчера в 21:04
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Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
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Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
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Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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