Финансы

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииГазета.Ru 20:32

Доклад "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" размещен на сайте организации. Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Читать в источнике
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
Ведомости17:13

Подробнее о событии

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Газета.Ru20:32

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

РБК19:26

Всемирный банк: рост ВВП России в 2018 году достиг пика за последние шесть лет

Вести.Ru16:26

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

РИА Новости18:40

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

RT на русском16:17

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,6%, для РФ - до 1,2%

Интерфакс16:06

Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах

ТАСС16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Политика

На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги

Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Экономика

Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»

Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 19:42
Общество

Москвичи смогут получить результаты анализов по электронной почте

Сервис по предоставлению результатов анализов, сданных в городских поликлиниках, появился в Москве, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:41
Футбол

Семеду попросил «Барселону» продать его в «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду хочет покинуть команду и перейти в «Атлетико».
Обновлено в 14:45
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Авто

Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Политика

РФ и США запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями

Отмечается, что в Госдепе США Томпсон занимается вопросами контроля над вооружениями и проблемами международной безопасности.
Обновлено в 19:52
Авто

Lamborghini построила вседорожный Huracan

Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено в 19:57
Экономика

Правительство выделит 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий

Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.
Обновлено в 08:54
Общество

Аудиторским СРО не хватает компаний

Согласно закону «Об аудиторской деятельности», для профильных СРО существуют численные критерии — не менее 2 тыс. компаний-членов или же не менее 10 тыс. членов-аудиторов.
Обновлено в 17:58
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани

Граната взорвалась в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате взрыва пострадали четыре человека, передает телеканал «Кубань-24».
Обновлено в 20:28
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Религия

Мусульмане празднуют Ураза-байрам

Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Космос

Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»

Обновлено в 14:30
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Политика

США запретили заходы круизных судов на Кубу

США запретили заходы круизных судов на Кубу, сообщил в пресс-релизе госдепартамент.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку БПЛА террористов в провинции Хама

Обновлено в 18:24
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Общество

В Подмосковье прошел корпоративный форум «Норникеля». Рассказываем, как это было

О связи человека с компанией говорили на пятом корпоративном форуме «Норникеля» в Подмосковье.
Обновлено в 12:24
Экономика

АСВ оспаривает многомиллионные операции банка «Воронеж»

Многомиллионные операции произошли в один день — 4 июня 2018 года, следует из АСВ.
Обновлено в 10:55
Футбол

СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное