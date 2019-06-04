Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РоссииИзвестия вчера в 20:36

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 получил обновление MIUI с поддержкой DC Dimming Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию стабильной прошивки MIUI под номером 10.2.27.0.PFACNXM.

Происшествия Бари Алибасова госпитализировали Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.

Политика Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией «Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Здоровье В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Культура Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Армия и оружие Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным «Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.

Религия Мусульмане празднуют Ураза-байрам Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.

Армия и оружие Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Экономика Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.

Политика Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".

Здоровье На Кубани педагогов обучают оказывать первую помощь В прошлом году обучение прошли две тысячи учителей.

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи фотоаппарата "Зенит М". Это техника легендарного советского бренда в новом исполнении.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Армия и оружие Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу Любопытно, что видеозаписи самой свадьбы супругов могло и не быть в семейном архиве звездной пары из-за поврежденных жестких дисков.

Игры Опубликован первый тизер Watch Dogs Legion Вчера появилась первая информация о будущем проекте Watch Dogs Legion. Название подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

Общество В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера «Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Общество На сайте столичной мэрии в открытом доступе выложены домашние адреса нескольких тысяч офицеров Службы внешней разведки На онлайн-справочнике федеральных и московских органов власти Mosopen.ru выложены документы, подписанные тогда еще мэром Москвы Юрием Лужковым, о передаче на баланс Москвы семи домов Службы внешней разведки.

Путешествия Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики» Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.

Общество Саратовский завод «Тролза» сообщил о массовых сокращениях «Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов.