Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РоссииИзвестия вчера в 20:36
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
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Смартфон Xiaomi Mi 9 получил обновление MIUI с поддержкой DC Dimming
Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию стабильной прошивки MIUI под номером 10.2.27.0.PFACNXM.
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Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией
«Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
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Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Культура
Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов
Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
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Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
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Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
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На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Здоровье
На Кубани педагогов обучают оказывать первую помощь
В прошлом году обучение прошли две тысячи учителей.
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Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи фотоаппарата "Зенит М". Это техника легендарного советского бренда в новом исполнении.
Обновлено вчера в 02:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
Любопытно, что видеозаписи самой свадьбы супругов могло и не быть в семейном архиве звездной пары из-за поврежденных жестких дисков.
Обновлено вчера в 21:32
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Опубликован первый тизер Watch Dogs Legion
Вчера появилась первая информация о будущем проекте Watch Dogs Legion. Название подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.
Обновлено в 01:38
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
На сайте столичной мэрии в открытом доступе выложены домашние адреса нескольких тысяч офицеров Службы внешней разведки
На онлайн-справочнике федеральных и московских органов власти Mosopen.ru выложены документы, подписанные тогда еще мэром Москвы Юрием Лужковым, о передаче на баланс Москвы семи домов Службы внешней разведки.
Обновлено в 00:00
Путешествия
Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон
Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Саратовский завод «Тролза» сообщил о массовых сокращениях
«Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов.
Обновлено в 01:47
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53