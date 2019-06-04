Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости 01:25

с чего всё началось

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.

Космос Канада отправит на орбиту три новых спутника Три новых канадских спутника для исследования Земли под названием RADARSAT Constellation планируется вывести на орбиту 11 июня.

Политика Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на прошедших в королевстве парламентских выборах, сообщил телеканал ТВ2.

Политика В Воронеже установили «надгробие Путину» В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Политика Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.

Наука На Камчатке может взорваться считавшийся потухшим вулкан Большая Удина Мощное извержение считавшегося потухшим вулкана Большая Удина может произойти на Камчатке.

Общество Сахалинский аквапарк «Аква Сити» больше не «Аква Сити» Правда, за первое название голосовали южносахалинцы, тоже, конечно, не без проблем, ведь изначально варианта "Аква Сити" в опроснике не было.

Музыка Группа «Ленинград» опубликовала новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео появилось на официальном канале группы в YouTube в среду, пятого июня.

Политика Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Технологии Первый в России видеозвонок по сети 5G совершили в Петербурге Как передает агентство ТАСС, помимо этого также была подтверждена техническая возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами.

Происшествия Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.

Происшествия По всей России произошел сбой в базе ГИБДД Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.

Политика Новые правила правописания потребовали отменить на Украине Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.

Происшествия Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.