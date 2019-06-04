Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости 01:25

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
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ТАССвчера в 16:10
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Обновлено вчера в 14:24
Политика

Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на прошедших в королевстве парламентских выборах, сообщил телеканал ТВ2.
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В Воронеже установили «надгробие Путину»

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Общество

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Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
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Наука

На Камчатке может взорваться считавшийся потухшим вулкан Большая Удина

Мощное извержение считавшегося потухшим вулкана Большая Удина может произойти на Камчатке.
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Общество

Сахалинский аквапарк «Аква Сити» больше не «Аква Сити»

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Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено в 16:58
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Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
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Кино

Кинокритики разнесли блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс»

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Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
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Первый в России видеозвонок по сети 5G совершили в Петербурге

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Обновлено в 14:31
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На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
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Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
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Новые правила правописания потребовали отменить на Украине

Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
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В Тульской области начал работу завод Great Wall

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